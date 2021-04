Skupinové konzultace na druhém stupni ZŠ se využívají různě. I pro přípravu na přijímačky

Podle předsedy Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého využívá každá škola možnosti konzultací různě. „Je to dobrá věc a školy to skutečně využívají,” konstatoval.

Odhadl nicméně, že jich není více než polovina. V řadě škol se podle něj ale více využívají individuální konzultace. Týká se to i Masarykovy ZŠ v pražských Klánovicích, kde je ředitelem.

Do školy nešla. Rodiče nechtějí testy ani roušky

Do školy nešla. Rodiče nechtějí testy ani roušky Domácí

Podle Černého je výhodou individuálních konzultací mimo jiné to, že se v jejich případě dítě nemusí testovat na covid-19.

Ani ona nevidí testování na covid-19 jako problém. „Skupinka šesti dětí nás vůbec nemůže rozhodit, navíc ony budou nejspíš chodit odpoledne, protože dopoledne mají distanční výuku, takže to se krásně dá všechno zvládnout,” shrnula.

ZŠ T. G. Masaryka bude skupinové konzultace využívat hlavně pro deváťáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky. „Nebude to povinné, bude to pro zájemce. Někomu vyhovuje se připojovat z domova, někdo potřebuje osobní kontakt,” vysvětlil ředitel Jan Rychtr. Škola využívá i individuální konzultace, a to hlavně pro žáky s cizím mateřským jazykem.