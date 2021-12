Školské odbory: Chceme delší vánoční prázdniny a testování očkovaných

Podle Dobšíka odbory apelovaly na Plagu a Gazdíka, aby znovu projednali možnost posunout začátek prázdnin ze čtvrtka 23. prosince na pondělí 20. prosince.

„Já si myslím, že kdyby to prodloužili o ty tři dny, tak že by to bylo přínosem pro zbrzdění rozšiřování (epidemie),“ nechal se slyšet Dobšík.

Unavení učitelé

Školské odbory nesouhlasí s tím, že mají být školy otevřené, když je velké množství žáků i učitelů nemocných nebo v karanténě. Učitelé jsou podle něj unavení ze suplování za nepřítomné kolegy i z konfliktů s rodiči, kteří se k opatřením staví odmítavě. „Stává se fenoménem, že si nespokojení rodiče vybíjejí zlost a frustraci na pedagozích,“ podotkl Dobšík.

Nastupující vláda pětikoalice už dříve navrhla, aby se vánoční prázdniny prodloužily. Plaga a Gazdík se ale ve středu dohodli na tom, že začnou v původním termínu. Plaga s prodloužením nesouhlasil. Mluvčí MŠMT Aneta Lednová uvedla, že se jeho postoj nezměnil.

Gazdík ze své pozice ustoupil, protože není jasné, kdy prezident jmenuje novou vládu. Podle něj je potřeba, aby rodiče věděli s předstihem, s čím mohou počítat. „Ředitelé velkých nemocnic navíc upozornili na to, že v případě prodloužení prázdnin by jim v době vrcholící epidemie mohla chybět část personálu, který by musel zůstat s dětmi doma,“ připomněl Gazdík.

Přesto je podle zjištění Novinek hypotetické prodloužení prázdnin stále ve hře. Kabinet v demisi totiž bude v pondělí odpoledne rozhodovat o dalším možném zpřísnění opatření proti covidu-19.

Např. spolek Pedagogická komora by dokonce ještě více než prodloužení prázdnin preferoval přechod škol na distanční výuku. „Z hlediska epidemiologického by ovšem bylo nejlepší, kdyby začala online výuka již 13. prosince,“ myslí si předseda spolku Radek Sárközi.

Problém s trasováním

K šíření nákazy ve školách podle Dobšíka přispívá i to, že se testují jen neočkovaní. „Součást našeho apelu je proto také, aby v případě pokračování testování do toho byli zahrnuti všichni, tedy i očkovaní,“ řekl.

Řešit by se podle něj mělo i trasování ve školách, které podle odborářů hygienici nestíhají. „Ředitelé proto nyní posílají děti domů po domluvě s rodiči bez nařízení hygieny,“ zmínil Dobšík. Lepší by ale podle něj bylo, kdyby mohli i sami karanténu nařídit, a rodiče by tím získali nárok na ošetřovné.

Karanténu ale podle zákona nařizuje hygiena. „Otázka testování očkovaných a nařizování karantén je věcí ministerstva zdravotnictví,“ poznamenala v pátek Lednová.