Sestřiček studuje více. Zájem vzrostl i díky platům

Zvýšený zájem o zdravotnické, ale i sociální obory zaznamenala také Střední zdravotní škola v Děčíně, a to už druhým rokem. „Oba první ročníky jsou kapacitně naplněné,“ sdělila Právu ředitelka školy Martina Černá. Podle ní se značně zvedl počet uchazečů o dálkové tříleté i pětileté studium. „Předpokládáme, že je to dáno jednak motivací, jednak tlakem zaměstnavatele a pak asi i platovým zvýhodněním vzdělání s maturitní zkouškou,“ zhodnotila.

„Kdyby všechny vystudované sestry šly do oboru, tak je problém s nedostatkem sester mnohem menší. Teď se to trošku zlepšuje, jelikož se zvedla prestiž i platové ohodnocení. Ale stále je to velmi fyzicky i psychicky náročná práce. V nemocnici se musí obracet, dělat noční služby apod. Mnoho z nich by radši šlo do ambulance,“ přiblížil.