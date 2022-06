Šéf školských odborů: Ministr slíbil růst platů nepedagogů ve školách, neřekl však o kolik

Ministerstvo školství plánuje do konce roku předložit tři novely zákonů

Ministerstvo školství plánuje do konce roku předložit tři novely zákonů Věda a školy

Dobšík na začátku května uvedl, že odbory požadují pro nepedagogy alespoň 10procentní přidání od července. Podle jejich propočtu by to celkem mohlo vyjít asi na 850 milionů korun.

Vláda podle něj nechce sdělovat podrobnosti, dokud se vcelku nedohodne. Případné navýšení platů by bylo zahrnuto v očekávané novele státního rozpočtu na letošní rok, kterou připravuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Jedná se o možnosti, že by se platy zvedly buď od 1. července, nebo od 1. září, jak řekl dále Dobšík. Pokud by se jako kompromis měl dohodnout zářijový termín, pak by se ale podle něj musely platy nepedagogů zvednout o více než oněch 10 procent.