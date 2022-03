Řešit problémy, komunikovat, učit se. Do 21. dubna lze připomínkovat návrh nové koncepce vzdělání

Návrh nového rámcového vzdělávacího programu (RVP) by podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) mohl být hotov na začátku roku 2023, návrh je možné připomínkovat zde.

Ministerstvo se podle Gazdíka snaží ve vzdělávání najít rozumný kompromis mezi důrazem na fakta a přípravou na život plný změn.

Gazdík uvedl, že revizi vzdělávacího programu považuje za nejdůležitější úkol svého mandátu. Ministerstvo se podle něj snaží ve vzdělávání najít rozumný kompromis mezi důrazem na fakta a přípravou na život plný změn.

„Jádrový“ obsah a více volitelných předmětů

Experti proto navrhli, aby se vytvořil takzvaný jádrový vzdělávací obsah, který by se měli naučit všichni, a rozšiřující obsah podle nadání a zájmů dětí. Navýšit by se měl počet hodin pro volitelné předměty, a to při zachování stávajícího celkového počtu vyučovacích hodin.

Cílem vzdělávání by podle zástupců expertního panelu mělo být dosažení dvou tzv. gramotností – matematické a čtenářské včetně pisatelské. Tyto dovednosti jsou podle nich důležité pro učení všeho ostatního.

Vedle nich by se vzdělávání mělo zaměřovat na sedm tzv. kompetencí. Jako kompetence označují odborníci soubor znalostí, schopností a názorů. Učební plány by měly definovat kompetence komunikační, personální a sociální, občanské, pracovní, digitální, k učení a k řešení problémů.

Zrušení povinného druhého cizího jazyka na ZŠ?

Nově by se v základních školách měla zrušit povinnost druhého cizího jazyka, který by měl být nově volitelný. Podle vedoucího expertního panelu Jana Jiterského chce nicméně MŠMT podporovat jeho výuku pro žáky, kteří o něj budou mít zájem. Úřad by chtěl např. snížit požadavek na minimální počet žáků v tomto volitelném předmětu.

Martin Dvořák z expertního panelu dodal, že uvažovat by se dalo třeba i o využití online výuky pro žáky z různých škol.

Gazdík chce proměnit přijímačky

V návaznosti na úpravy učebních plánů bude podle Gazdíka nutné změnit také jednotné přijímací zkoušky tak, aby se zaměřovaly více na dovednosti a schopnosti. Jako příklad, jak by mohly do budoucna vypadat, uvedl testy PISA. Pokud by jednotné přijímačky zůstaly jako nyní, neměla by podle ministra změna vzdělávacích programů požadovaný efekt.

„Pro potřeby státu by se měly výsledky vzdělávání ověřovat v 5. a 9. ročníku. Podle toho by se mělo zjistit, které školy potřebují větší podporu,“ nastínila dále členka expertního panelu Martina Tóthová.

Zároveň by školy v určitých ročnících měly samy vyhodnocovat efektivitu své výuky. Nástrojem by nemělo být jen testování, ale třeba i soubor žákovských prací z uplynulého období.

Povinně postupně od září 2025?

K návrhu se mohou lidé vyjádřit na webu do 21. dubna. Podle Národního pedagogického institutu (NPI) je „nesmírně důležité, aby se k dokumentu vyjádřilo co nejvíce pedagogických pracovníků, protože se jedná o materiál, který zásadním způsobem ovlivní způsob, jakým budeme v dalších letech v Česku vzdělávat naše děti“.

Finální podoba koncepce revize by měla být známá v červnu. Změny v obsahu jednotlivých předmětů poté připraví pracovní skupiny v NPI, do kterých ministerstvo vypíše výběrové řízení.