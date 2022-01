Ptákem roku ornitologové vyhlásili zvonka zeleného. Ohrožuje ho závažná choroba

U nás jsou zvonci většinou stálí. Menší část populace je tažná (17 procent) nebo tráví zimu v oblasti několika set kilometrů od hnízdiště (10 procent), většina (73 procent) se drží do 20 km od hnízdiště. V zimě na krmítku tedy potkáváme hlavně ptáky, kteří v létě hnízdí poblíž. Tažná část populace táhne od září do října do Středomoří, vracejí se v březnu až dubnu.