Příběh trojnásobného vítěze Logické olympiády: Václav Trpišovský rád trápí mozek originálními problémy

Václav Trpišovský, vítěz kategorie C Logické olympiády 2019 Foto: archiv Mensa ČR

Václav Trpišovský vyrůstal v Dobešovicích, malé poklidné vesnici nedaleko Kolína. Od útlého dětství se zajímal o čtení, základy matematiky a fyziky. Rodiče jeho koníčky od mala podporovali, docházeli s ním do Centra nadání Mensy ČR a kupovali mu různé encyklopedie. Podporu měl Václav i ze strany učitelů. První školní roky chodil do místní základní školy, učil se podle individuálního plánu či docházel na vybrané předměty do vyšších ročníků.