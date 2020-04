Přes Muskovy družice neuvidíme blížící se asteroid, varují astronomové

Na složenině pouhých tří jednominutových snímků, které akademie zveřejnila na svém facebookovém profilu, to vypadá, jako by noční oblohu protínala jedna kolej vedle druhé. Na výsledném snímku je jich nad sebou osm a kus výš svítí další trojice téměř rovnoběžných čar.

CO JSTE TO DNES VEČER NA OBLOZE VIDĚLI ... Přišlo nám hodně hlášení a dotazů z dnešního večera. Pozorovali jste přelet...

Nemálo lidí tento jev zaujal minulý pátek večer a obrátili se na astronomy, zda by to objasnili. „Pozorovali jste přelet družic sítě Starlink společnosti SpaceX Elona Muska,“ vysvětlili odborníci na webu.

Ze současných 2218 by tak družic zanedlouho mohlo být čtyřicet pět až padesát tisíc. To by výrazně zkomplikovalo pozorování vesmíru z povrchu Země. Nejde přitom jen o problém sledování vzdálených objektů přibližujících vznik vesmíru. Může se tím zkomplikovat i včasné odhalení asteriodů, které by se mohly nebezpečně přiblížit k Zemi.