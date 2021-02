Předseda konference rektorů: VŠ by se mohly částečně otevřít nejdříve po Velikonocích

Po čtvrtečním jednání pléna České konference rektorů (ČKR) to řekl předseda konference Petr Sklenička.

„Dohodli jsme se, že chceme být připraveni z hlediska testů tak, abychom mohli minimálně poslední ročníky bakalářského a magisterského studia co nejdřív začít uvolňovat,” uvedl Sklenička, který je rektorem České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze.

Pokud by se situace zlepšila, dalo by se o tom podle něj uvažovat po Velikonočním pondělí, které bude 5. dubna. „Dřív nepředpokládáme, že by se začaly uvolňovat byť jen poslední ročníky,” zmínil.

Univerzity by si logistiku zajišťovaly samy

Pokud by se jako první mohla v dubnu obnovit praktická výuka posledních ročníků, znamenalo by to podle Skleničky návrat 40 tisíc posluchačů a 11 tisíc akademiků.

Kdyby se praktická výuka uvolnila pro všechny ročníky, týkalo by se to 130 tisíc studentů a 16 tisíc zaměstnanců vysokých škol. Z toho by podle něj vyplývala i potřeba testů na covid-19.

Rektoři chtějí vyzvat ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby mezi prioritní skupiny pro očkování zařadily i studenty zdravotnických oborů, kteří chodí na praxi do nemocnic.

Využívat by se měly PCR testy např. ze slin. „U těch antigenních testů máme informace, že jsou chybové, pokud se jedná o bezpříznakové pacienty,” řekl rektor. O tom, zda by se mělo testovat jednou či dvakrát týdně, podle něj zatím není rozhodnuto. Podotkl, že by šlo o velké množství testů a vysoké školy počítají s tím, že by si logistiku zajišťovaly samy.

Rektoři by podle něj rádi využili spin-off firem při univerzitách a dalších vědeckých pracovištích, které hodlají distribuovat PCR testy. Jako jednu z možností uvedl třeba testy z Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Testování vysokoškoláků by tak podle Skleničky nemuselo zatěžovat strukturu současných odběrových míst. Vysoké školy by nicméně podle rektora uvítaly, kdyby jim ministerstvo následně zaplatilo náklady, které s testováním budou souviset.

Ztráty z provozu kolejí

ČKR rovněž vyzvala vládu, aby kompenzovala zvýšené náklady a ztráty z provozu kolejí a menz. Vysoké školy usilují o to, aby se mohly přihlásit do programů COVID gastro a COVID ubytování. Náklady některých škol jdou podle Skleničky ke stovce milionů. Co se týče kolejí, jde podle něj u větších vysokých škol o vyšší desítky milionů.

Jak Sklenička dodal, ministr školství Robert Plaga (za ANO) s tím souhlasí. Dalším požadavkem pak je, aby se řešil nedostatečný počet zdravotnického personálu a vláda více podpořila rozšíření zdravotních oborů ve vysokých školách.

V lednovém rozhovoru pro Právo Sklenička prohlásil, že pro některé obory VŠ jsou už dva semestry distanční výuky příliš.