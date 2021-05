Předseda Asociace ředitelů ZŠ: Na školy v přírodě pojede v červnu jen menšina tříd

Loni se kvůli šíření koronaviru na jaře školy v přírodě uskutečnit nemohly. Zotavovací akce pro děti do 15 let vláda povolila až od 27. června, tedy až po skončení školního roku. Na podzim mohly být do 14. října. V minulých letech jezdilo na školy v přírodě podle místopředsedy Asociace dětské rekreace Romana Houšky ročně zhruba 200 tisíc dětí.