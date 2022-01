Před rybářskými sítěmi mohou kytovce ochránit plastové korálky, tvrdí biologové

Ačkoli plasty do oceánů přirozeně nepatří, obyčejné plastové korálky by mohly zachránit tisíce sviňuch a dalších kytovců, kteří se každoročně zapletou do rybářských sítí. Průhledné kuličky aplikované na sítě zkoušejí v mořích vědci z německého Rostocku, napsal list The Guardian.