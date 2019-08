Prázdniny končí. Vězni uklízeli školu

„Nemáme to daleko, dvacet pětadvacet minut, tak chodíme pěšky. Chlapi se tak dostanou zpoza katrů a je to pro ně příjemná procházka,“ líčí Jiruš.

Je to příjemné zpestření, vytáhnutí ze stereotypu věznice. Tam je to pořád stejné, nic se tam neděje.

Jedním z party odsouzených je i chlapík, který se představil jako Eda. Je mu dvaačtyřicet let a do konce jeho trestu mu chybí ještě docela dost, tři roky. V jablonecké škole pomáhá už poněkolikáté a nemůže si to vynachválit.