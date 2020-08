Prastará údolí na Marsu vykrojily ledovce, nikoli řeky, tvrdí nová studie

Algoritmy expertů naznačují, že prastaré ledovce vytvářely kanály plné roztátého ledu, které rozdělily údolí na povrchu Marsu asi před 3,8 miliardami let. Tento proces by vysvětlil podobnosti mezi údolími Marsu a ostrovem Devon.

Kdyby ledovce kdysi existovaly, uvádějí vědci podle agentury Reuters, jejich ledové pláty by odrazily sluneční záření. To znamená, že pradávný život by měl na naší sousední planetě větší šanci přetrvat, než jsme si původně mysleli.