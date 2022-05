Pozoruhodný úspěch: padající raketu zachytila helikoptéra

Americko-novozélandská společnost Rocket Lab se po dlouhých přípravách dočkala. V noci na úterý zachytila padající stupeň své rakety Electron ze vzduchu pomocí vrtulníku vybaveného obřím hákem. Ačkoli objekt poté helikoptéra odhodila do oceánu, jde podle agentury AP minimálně o částečně úspěšný test nového přístupu, aby měla společnost znovupoužitelný stroj pro let do kosmu.