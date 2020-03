Povinná maturitní matematika: stále zmatek

Přitom první povinná matematika čeká maturanty už příští rok, a to na gymnáziích a lyceích. Sněmovna by měla rozhodnout do konce března, pak bude ve hře Senát.

Podle Plagy se má povinná matematika u maturit zrušit, protože by skokově narostly počty propadlíků. Zůstala by možnost zvolit si mezi matematikou a cizím jazykem.

Exrektor VUT v Brně Karel Rais (ANO) oficiálně navrhl, aby se zavedení povinné maturity z matematiky pouze odložilo o dvě léta na rok 2023.

„Pět šest let je situace známa a dostatečný čas na přípravu tady už byl,“ obhajoval návrh, který podepsali i další, exrektor Ivo Vondrák (ANO) a exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

To, že je tady část studentů retardovaná, neznamená, abychom snížili laťku. Karel Rais

Dvouletý odklad se nelíbil exministru školství a šéfovi ODS Petru Fialovi. „Odklad o dva roky je nejhorší možný nápad. Je to jen prodlužování zmatku,“ řekl Fiala s tím, že na studenty, učitele, ředitele a rodiče by nadále doléhala nejistota.

Odklad by prý pomohl, pokud by byl na sedm deset let, což už je doba, kdy lze změnit způsob výuky matematiky. „Dva roky to rozhodně nejsou,“ dodal.

„V řadě středních škol není třetina žáků schopna udělat maturitu z matematiky, kterou si dobrovolně vybírají. A to proto, že jejich šance udělat cizí jazyk je ještě menší. Taková je realita a je jedno, kdo za to může,“ řekl.

„Nejhorší řešení“

Také podle Marka Výborného (KDU-ČSL) je odklad o dva roky nejhorší řešení. Ale Rais si stál za svým: „To, že je tady část studentů, nechci se nikoho dotknout, retardovaná, neznamená, abychom snížili laťku. Protože pak máme inženýry, kteří neumějí základní věci.“

Valachová Fialovi připomněla, že za jeho vedení resortu byla schválena vzdělávací strategie do roku 2020, která s povinnou maturitou z matematiky počítá. Plaga ale doplnil, že je tam také podmínka systémových změn, které ale z velké části nenastaly. Dodal, že se školy potýkají i s nedostatkem aprobovaných matematikářů.

Pirát Lukáš Bartoň, který rovněž podporuje vládní návrh zrušit povinnou maturitní matematiku, připomněl, že strategie varuje „před důsledky toho, co to bude znamenat, když dojde na zavedení povinných tří předmětů“ (čeština, matematika a cizí jazyk).

Jan Zahradník (ODS) vybízel ke spěchu. „Proboha, už to rozhodněme, posuňme to dál. Nehleďme na odbornou stránku věci, ale na ty maturanty,“ apeloval.