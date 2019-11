Poprvé od roku 2000 vědci odhalili nový kmen HIV

„Pro diagnostické testy to může být skutečná výzva,“ poznamenala podle zpravodajské stanice CNN spoluautorka studie Mary Rodgersová z laboratoří zdravotnické firmy Abbott.

Tato společnost testuje více než 60 procent světové dodávky krve, musí tak podle ní hledat nové kmeny a sledovat ty, které jsou v oběhu. „Tudíž to poté můžeme přesně detekovat bez ohledu na to, kde se to ve světě stane,“ dodala.