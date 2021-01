Plaga rozhodne o podobě letošních maturit na konci ledna. Ptal se studentů na názor

„Finální rozhodnutí o podobě maturit padne do konce pololetí, tedy v týdnu od 25. ledna, kdy už by také měla být aktualizovaná epidemiologická situace a vakcinační strategie, což avizoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO),” uvedla tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Vláda prodloužila do 22. ledna i omezení provozu škol

Plaga konkrétně studenty před týdnem vyzval na Instagramu, aby mu napsali, zda by si chtěli maturity ulehčit o státní testy, sloh nebo školní ústní zkoušky.

Komentářů se podle něj sešlo zhruba 7200. Nejvíc se jich vyslovilo pro zrušení ústní zkoušky, jak zmínil. Jsou podle něj ale i důvody, které hovoří proti tomu, a to hlavně kvůli odborným předmětům.

Úřad původně na konci listopadu informoval o tom, že změny v maturitní zkoušce nepředpokládá. Počítal s tím, že v případě nepříznivého vývoje epidemie na jaře by se mohl změnit nanejvýš termín maturit. Žáci se v prosinci vrátili z distančního vzdělávání do lavic, po Novém roce ale kvůli zhoršení epidemie opět přešli na výuku na dálku.

Maturanti by se podle Blatného mohli k nějaké formě prezenční výuky vrátit nejdříve od 25. ledna, pokud to vývoj epidemie umožní.

Maturanti se do škol vrátí nejdříve koncem ledna

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Žáci se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.