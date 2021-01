Plaga: Návrat do škol v únoru? Pomohly by kloktací testy

Návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. Od 1. února je možné otevřít malotřídky. U závěrečných ročníků ZŠ a SŠ bude záležet, jak vývoj epidemie posoudí ministerstvo zdravotnictví. Uvedl to ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle něj by se v únoru mohlo do škol vrátit více žáků, pokud by se ve školství začaly využívat tzv. kloktací testy na covid.