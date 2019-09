Paracetamol v těhotenství může způsobit hyperaktivitu dětí, tvrdí vědci

Odborníci zkoumali data 14 tisíc dětí ve věku od šesti měsíců do 11 let a jejich matek. U nich se zaměřili na to, jak často ženy užívaly paracetamol v období mezi 18. a 32. týdnem těhotenství. Studie zjistila „příčinnou souvislost“ mezi užíváním paracetamolu a poruchami chování u dětí včetně hyperaktivity a poruchami pozornosti. Nejsilněji se tyto poruchy projevovaly u dětí kolem věku tří let. Častěji postihovaly chlapce než dívky a současně vědci vyloučili, že by byly způsobeny zdravotním stavem matky či sociálními faktory.