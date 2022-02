Odborníci navrhli, aby žáci mohli získat dvě různé maturity. Zohledníme to, slíbil Gazdík

Maturitní zkouška by mohla mít do budoucna dvě podoby. Vedle běžné by středoškoláci mohli získat profesní, která by dostačovala pro výkon povolání, ale ne pro studium VŠ. Součástí maturity by se mohlo stát i skládání maturitních či absolventských prací s obhajobou. Vyplývá to z návrhu think-tanku Univerzity Karlovy Vzdělávání 21, který na čtvrteční tiskové konferenci představili jeho zástupci spolu s ministrem školství Petrem Gazdíkem (STAN).