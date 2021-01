O doučování žáků mohou rozhodovat ředitelé, MŠMT chystá návod

Úřad podle čtvrtečního vyjádření Lednové k novele nyní ještě dokončuje návod pro ředitele, kdy a jak by se mělo doučování poskytovat.

Možnost doporučit doučování neztratily ani poradny. Změnil se ale způsob financování této podpory. Zatímco dříve s ní byly spojené peníze na inkluzi, nově se mají posílit rozpočty školy na odměny pro učitele. Peníze se na to v letošním roce mají školám rozdělit podle průměrného počtu žáků ve třídách. Ještě do konce ledna se zároveň bude z peněz na inkluzi platit doučování, které poradny předepsaly do konce minulého roku.