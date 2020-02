Nový laserový batoh vytváří nejmodernější mapy

„Výhodou laserového batohu je to, že se s ním dá dostat téměř všude. Už jsme s ním mapovali nemocniční budovy určené k rekonstrukci, ale také elektrické vedení vysoko v horách, a to v mnohakilometrovém a poměrně členitém terénu,“ řekl Právu tvůrce projektu Martin Veľas.

Architekti, projektanti i investoři docení především výstup ze snímání dat, kterým je počítačová 3D mapa. Do prostoru může po spuštění mapy uživatel i vstoupit. Jsou v něm zaznamenána všechna data o délce, šířce a hloubce.

Čtyři bubliny vnášejí do hranaté zástavby ducha sci-fi

Čtyři bubliny vnášejí do hranaté zástavby ducha sci-fi Tipy a trendy

Dosud projektant na zaměření místností v objektu před rekonstrukcí potřebuje laserový metr, s jehož pomocí si je změří, vytvoří si jednoduché plánky, které pak překresluje. To vše je nyní schopen za něj udělat nový systém.

Vývojáři jej vytvořili po domluvě s geodety z brněnské firmy Geodrom. Podle jejich požadavků laserový batoh a programy pro zpracování dat upravují tak, aby bylo možné ještě efektivněji měřit nejen interiéry, ale pořizovat mapy i z těch nejnáročnějších míst v terénu. Batoh by tak mohl pomáhat i při plánování větších staveb.

Vývojáři do něj uložili přenosný počítač a dva laserové skenery, z nich každý vyzařuje do svého okolí šestnáct paprsků, které prostor snímají. Postupné pořizování laserových snímků sleduje geodet on-line, a to s využitím speciální aplikace na svém mobilním telefonu nebo na tabletu.