Nová výuka techniky se začlení do učiva ZŠ zřejmě až v roce 2023

„Podle výsledků budou stanovena doporučení pro vznik nové vzdělávací oblasti Člověk a technika pro první i druhý stupeň ZŠ, a to jako součást revidovaného rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, který by měl být dokončen v roce 2023,” popsala Lednová.

Rozhodnutí zavést do škol nový předmět oznámil na jaře 2019 vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Zmínil tehdy, že jako povinný předmět by se měla technika poprvé v rozvrzích objevit v roce 2022.

Mluvčí MŠMT pak uvedla, že technika by mohla být povinná ve všech ročnících druhého stupně ZŠ, a to jednu hodinu týdně. Plaga ale později řekl, že by se technika spíš měla včlenit do jiných předmětů.