Noc vědců představuje využití robotů v astronomii, medicíně či zemědělství

Člověk a robot, to je ústřední téma páteční Noci vědců. Akce se kvůli koronaviru koná online, program zůstane na webu do konce roku. Lidé si budou moci poslechnout přednášky o využití robotů v zemědělství, medicíně, astronomii a v dalších oborech. Jen v Praze a okolí se do akce zapojí 15 institucí. Letošní téma odkazuje také ke 100. výročí prvního použití slova robot.