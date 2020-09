Největší středomořská škeble je blízko vyhynutí, obávají se Chorvaté

Kyjovky obecně žijí na písčitém dně, částečně zabořené do písku a ukotvené v něm pomocí jemných, až šest centimetrů dlouhých vláken, která produkují pomocí svých speciálních žláz. Z vlákna těchto mušlí se dříve spřádalo tzv. byssové hedvábí, datuje se to již do období starověku. Na Sardinii se řemeslo udrželo až do počátku 20. století.