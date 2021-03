Nejlepší možnost pro studium atmosféry skalnaté exoplanety? Nově objevená superzemě

Planeta Gliese 486 b obíhá kolem své hvězdy Gliese 486, červeného trpaslíka v souhvězdí Panny, jednou za 36 hodin. S povrchovou teplotou 430 stupňů Celsia je příliš horká na to, aby na ní mohl existovat život v takové podobě, v jaké ho známe.

Exoplaneta je o 30 procent větší a téměř třikrát těžší než Země. Její gravitační síla je o 70 procent silnější než na naší planetě – tudíž člověk, který váží na Zemi 100 kilogramů, by si tam připadal, jako by vážil 170 kg.

Planeta je dostatečně chladná na to, aby tam existovala atmosféra, a zároveň je dost horká, aby tato atmosféra mohla být studována ze Země.

„Vypadá to, že planeta je tak akorát na hranici pro detekci atmosféry. Kdyby byla ještě teplejší, částice v atmosféře by měly dostatek energie, aby překonaly gravitaci planety a unikly do volného prostoru,” okomentoval pro Novinky nový objev Marek Skarka ze skupiny exoplanet ve Stelárním oddělení Astronomického ústavu Akademie věd ČR.