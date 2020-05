Nebuďte arogantní aneb Jak uspět před maturitní komisí

Psát si svou maturitní řeč na potítku v celých větách je ztráta času. Lepší je načrtnout si přípravu v přehledných bodech. Podstatou ústní maturity z češtiny je povídání nad texty. Není proto od věci poznamenat si v ukázkách pasáže, k nimž máte co říct.

Na potítku strávíte dvacet minut, samotná zkouška trvá čtvrthodinu. První minuty přípravy věnujte klidnému přečtení zadání. Než se pustíte do psaní přípravy, utřiďte si hlavní myšlenky. Je to výhodnější časová investice než okamžité a zbrklé psaní.

Až vás komise vyzve, připomeňte vylosovanou otázku a začněte klidně mluvit. Dbejte na úroveň svého vyjadřování, především v případě maturity z mateřštiny je to podstatné.

Přestože je zkoušejícím váš učitel, kritéria hodnocení vypracovalo centrum Cermat. To také definovalo požadavky, kterým by měl úspěšný maturant dostát. Podle Cermatu má mluvit spisovně a souvisle, aspoň v případě, chce-li obstát na výbornou. Vyjadřujte se pokud možno srozumitelně, v jednoduchých větách. Do košatých souvětí a cizích slov se nepouštějte, není-li vám takové vyjadřování blízké.