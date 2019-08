Na Zemi kdysi žili tučňáci velcí jako člověk

„Je to jeden z největších druhů tučňáků, jaký byl kdy nalezen,” sdělil BBC kurátor muzea Paul Scofield k fosilii tvora žijícího v období mezi 65 a 56 milióny let, jehož kosti nalezl loni amatérský paleontolog na břehu řeky zařízlé do útesu. Vysvětlil i důvod, proč byl tvor tak velký. Když vyhynuli před 66 milióny let dinosauři, vyhynuli také velcí mořští plazi, jako byli mosasauři a poslední plesiosauři. „Pak po dalších třicet miliónů let nastala doba obřích tučňáků,“ dodal Scofield.