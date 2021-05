Na teoretickou výuku VŠ je 24. května pozdě, leckde už začaly zkoušky

Pro školy je podle něj podstatné hlavně to, že vláda už dříve umožnila prezenční praktickou výuku, která se nedá na dálku nahradit. Možnosti jejího obnovení podle něj řada škol využila a některé ji budou organizovat i v létě, aby studenti mohli dohnat potřebnou část praxe.

Přehledně: Co přinese další rozvolnění

Přehledně: Co přinese další rozvolnění Domácí

„Návrat do škol nižších stupňů nicméně vítáme v tom smyslu, že si naši studenti mohou alespoň dohnat povinné praxe ve školách, které dosud nebylo možno plnit,“ doplnil.

Rovněž na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem začíná na většině fakult příští týden zkouškové období. Rozhodnutí o obnově teoretické výuky se na škole již do tohoto akademického roku nepromítne.

Od 24. května se vrátí k plnému provozu v Česku také všechny základní a střední školy. I podle středních škol je to však pozdě. Podle ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Jiřího Formana je 24. květen nejméně vhodným termínem k návratu k výuce.

Načasování návratu do SŠ není ideální, ve stejný den začnou maturitní testy, reagují ředitelé

Načasování návratu do SŠ není ideální, ve stejný den začnou maturitní testy, reagují ředitelé Věda a školy

„Je to zrovna den, kdy začínají didaktické testy maturitní zkoušky, takže my řadu učeben budeme potřebovat pro to, abychom zvládli maturitní zkoušky,“ konstatoval. Prodlužovat distanční výuku už ale nechce. „Myslíme si, že doma toho už bylo dost,“ prohlásil.