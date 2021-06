Na Saturnově měsíci Enceladus mohou existovat oceánské proudy

Oceán pod povrchem Saturnova měsíce Enceladus by mohl mít proudy poháněné slanou vodou, a to podobně, jako je tomu na naší planetě. Vyplývá to z na jaře zveřejněné studie vědců z Kalifornského technologického institutu a Laboratoře tryskového pohonu (JPL) při americkém vesmírném úřadu NASA.