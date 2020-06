Na jihu Mexika objevili archeologové nejstarší a největší mayskou stavbu

Na rozdíl od známých o tisíc let starších strmých mayských pyramid ve městech, jako je Tikal v Guatemale a Palenque v Mexiku, plošina Aguada Fénix nebyla postavena z kamenných bloků, ale spíš z pálené hlíny.

Kolem budovy, ke které vede devět zpevněných cest vinoucích se kolem série vodních nádrží, nepřiléhají žádná další okolní stavení. I to je podle vědců potvrzením předpokladu, že se jednalo o místo, kam se konaly poutě a které sloužilo jako prostor pro shromažďování.

Podle výzkumníků totiž na místě nebyly nalezeny žádné stopy po sochách ztvárňujících vysoce postavené jedince. To prý naznačuje, že sociální nerovnost a hierarchická společnost se vyvinula až v pozdějším období.

Podle Takešiho Inomaty musela být stavba o objemu větším než 3,6 milionu metrů krychlových extrémně náročná. Pět tisíc dělníků by ji prý muselo stavět při nepřetržité práci celých šest let.

„To místo je tak obrovské, že vypadá jako přírodní krajina,“ řekl Inomata pro The Guardian. V současné době je dokonce část přilehlých prostor ve vlastnictví místních rančerů. „To místo je dobře viditelné teprve když použijete LiDaR,“ dodal Inomata.

Lidarové mapování (Light Detection And Ranging, také LIDAR) je metoda dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu. V posledních letech přineslo pro archeology mnoho cenných objevů.

Podle vedoucího Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny z Archeologického ústavu AV ČR Davida Nováka umožňuje tento způsob výzkumu propátrat terén i na místech, kde by to bylo jinak jen obtížně možné. Právě na objevech mayských struktur ze Střední a Jižní Ameriky je to prý nejvíce patrné.