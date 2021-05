Na Galapágách se znovu objevila vyhynulá želva

„Je to teď každopádně jedno z nejvýznamnějších zjištění, jaké kdy náš národní park měl. Je to sen, je to naděje pro nový druh želvy na Galapágách. Obnovili jsme nový druh, který byl zaregistrován jako vyhynulý, a to nám dává energii pokračovat ve všech našich programech ochrany a obnovy populací želv,“ sdělil pak Rueda agentuře Reuters.