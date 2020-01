Mumie se vrací. Vědci „rozmluvili“ kněze

„Vyrobili jsme zvuk Nesyamuna, který by vydával ve stavu, v jakém je v sarkofágu. Není to jeho hlas, protože on samozřejmě nemluví,“ vysvětlil britskému listu The Guardian spoluautor studie David Howard z University of London důvod, proč výsledný zvuk připomíná spíš bečení ovce. Velikost hrtanu dle badatelů ukazuje na to, že knězův hlas byl o něco málo vyšší, než je obvyklé u současných mužů.