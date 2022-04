MŠMT vypsalo na adaptaci Ukrajinců a kurzy češtiny dotace ve výši 1,4 miliardy

„Výchozí alokace je 1,4 miliardy Kč, ale můžeme ji navýšit podle skutečných potřeb. Žadatelé se mohou hlásit až do 31. května a financování proběhne administrativně jednoduchou formou šablon,“ uvedl k materiálům ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 je podle MŠMT určena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro osoby ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy je zvýšit jejich jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti češtiny.

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 je zaměřena na podporu adaptačních volnočasových skupin pro děti cizinců od tří do 15 let, které pobývají v Česku.

Smyslem je podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, rozvoj jejich jazykových dovedností, připravit je na nástup do tuzemských škol a podpořit jejich duševní zdraví. V této výzvě je k dispozici 1,25 miliardy korun.

Při začleňování Ukrajinců do škol může každopádně nastat určitý problém s kapacitou pro zajištění výuky češtiny jako cizího jazyka. O tom, kdo všechno by ji mohl učit, úřady jednají.

Na konferenci o podpoře vícejazyčných žáků, kterou ve čtvrtek na Staroměstské radnici pořádala nezisková organizace META, to zmínil ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání na resortu školství Petr Bannert.

Minulý týden bylo podle ministerstva v ČR registrováno 125 tisíc ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do 18 let. Uprchlíci mají povinnost se do 90 dnů přihlásit k povinné školní docházce.