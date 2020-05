Moč astronautů by se hodila pro výrobu lunárního betonu, tvrdí nová studie

Moč astronautů by podle nové studie sponzorované Evropskou kosmickou agenturou (ESA) mohla posloužit jako změkčovadlo při výrobě silného betonu na Měsíci. Urea čili močovina, hlavní organická sloučenina v moči, by totiž podle odborníků zvýšila tvarovatelnost lunárního betonu před jeho ztvrdnutím. Vzniknout by měl pevný materiál na stavbu měsíčních stanic.