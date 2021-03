Ministerstvo školství spustí v září projekt obědů zdarma ve školkách. Zatím jen ve dvou krajích

Předškolní děti z chudých rodin v Karlovarském a Ústeckém kraji budou mít od září ve školkách nárok na obědy a svačiny zdarma. Ministerstvo školství na to v příštím školním roce rozdělí 20 milionů Kč skrze neziskové organizace. Podle úřadu by to mělo motivovat sociálně slabé rodiny k zapojení dětí do předškolního vzdělávání, které podle odborníků zvyšuje šance na úspěch ve škole. Projekt by se měl později rozšířit i do dalších krajů.