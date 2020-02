Mimozemské chobotnice? Měsíc Jupiteru ukrývá život, tvrdí vědkyně

„Když přijde na vyhlídky života mimo Zemi, lze považovat takřka za jisté, že se pod ledem na měsíci Europa ukrývá život,” uvedla Gradyová s tím, že by teoreticky mohl existovat i život pod povrchem Marsu. Očekávala by tam však maximálně tak bakterie. Na Jupiterově měsíci Europa by očekávala vyšší formy života, příměr by hledala třeba u pozemských chobotnic.