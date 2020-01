Masarykova univerzita chystá cvičnou nemocnici

Zařízení budou podrobně sledovat jednotlivé výkony studentů a následně jim ukazovat, co mohli při zákroku udělat lépe a také rychleji. Takovéto cvičné nemocnice fungují například v USA . Ta brněnská vznikne jen díky finanční podpoře Evropské unie (EU).

Vědci by díky jejich zkoumání mohli poodhalit například příčiny toho, co u malých dětí působí poruchy pozornosti nebo poruchy autistického spektra.

Cílem pracovníků biobanky bude shromáždit vzorky od 10 tisíc lidí, jejichž zdravotní stav by sledovali nadcházejících dvacet let. Tím by získali srovnání a informace také o tom, jak jsou na tom se zdravím nejen jednotlivci, ale i rodiny.