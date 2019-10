Logická olympiáda změnila úspěšným řešitelům život

„Celý život žiji v Dobešovicích, malé poklidné vesnici nedaleko Kolína. Od mala jsem se zajímal o čtení a základy matematiky a fyziky. Rodiče mě podporovali a docházeli se mnou do Centra nadání Mensy ČR a kupovali mi různé encyklopedie,“ popsal Právu 17letý Václav.

První stupeň ZŠ strávil v malotřídce v Červených Pečkách na Kolínsku, kde se mohl učit podle individuálního vzdělávacího plánu, a třeba na hodiny češtiny nebo matematiky chodil do vyšších ročníků.

Brzy se mu podařilo uspět v Matematické olympiádě a ve čtvrté třídě se poprvé zapojil do Logické olympiády, kde v celostátním kole vybojoval 10. místo. „V roce 2012, kdy jsem navštěvoval 5. ročník ZŠ, se poprvé konalo krajské kolo pro Středočeský kraj v gymnáziu Open Gate. Tato škola mi učarovala a po úspěšných přijímacích zkouškách jsem se stal jejím studentem,“ uvedl.

Následovaly další úspěchy v soutěžích včetně nejvyšších příček, ať už to byla Pythágoriáda, Pangea či Zeměpisná olympiáda. Na zlato dosáhl i v mezinárodní soutěži Mathematical Olympiad pořádané UK Mathematics Trust.

Čtrnáctiletá Barbora Novotná z Turnova také už na prvním stupni ZŠ ráda řešila početní a logické úlohy, zapojovala se do různých olympiád a sklízela úspěchy.

„A velmi se mi dařilo i v Logické olympiádě, vyhrála jsem krajské kolo a postoupila do finále, které se konalo v Míčovně Pražského hradu. Z postupu jsem měla velkou radost, která byla ještě větší díky tomu, že se mnou postoupila i má sestra – dvojče,“ vylíčila Právu.

„Kromě matematických soutěží ráda sportuji. Rychlé rozhodování využívám v orientačním běhu. Zde patřím ve své kategorii do výběru Ještědské oblasti. A také v rádiovém orientačním běhu, kde patřím do reprezentačního družstva ČR a letos jsem si přivezla dvě týmové medaile z mistrovství světa žáků a dorostu, které se konalo na Ukrajině,“ pochlubila se s tím, že je také úřadující mistryní ČR.

„I letos plánuji zúčastnit se různých soutěží, do Logické olympiády jsem již přihlášena. A znovu se podívat do míčovny by byl krásný sen,“ přála si.