Ledovce tají podle nejhoršího scénáře. Studie varuje před zvedáním hladiny oceánů

„Satelitní pozorování nám neříkají jen to, kolik ledu se ztratilo, ale pomáhají nám také identifikovat a pochopit, které části Antarktidy a Grónska o led přicházejí a během jakého procesu se tak děje,“ vysvětlil Slater.

Vědci začali systematicky monitorovat tání pevninských ledových příkrovů na počátku 90. let minulého století. Od roku 1992 do roku 2017 přišly Grónsko a Antarktida dohromady o 6,4 bilionu tun ledu, což právě zvedlo hladinu oceánů o téměř 1,8 centimetru.

Poslední měření ukazují, že hladina světových oceánů se zvyšuje o čtyři milimetry ročně. Pokud bude toto tempo pokračovat, zvýší se hladina oceánů do konce století o dalších 17 centimetrů, upozorňuje s odkazem na studii Evropská kosmická agentura (ESA).

Pokud by nastala tato varianta, dalších 16 milionů lidí žijících na pobřežích by ohrožovaly pravidelné povodně.

„Voda nestoupá jen kvůli Antarktidě a Grónsku. V nedávných letech začaly tát či zcela zmizely tisíce menších ledovců. Viděli jsme to například u ledovce Ok na Islandu, jenž byl prohlášen ‚mrtvým' v roce 2014. To znamená, že tání ledovců se nyní stalo hlavním přispěvatelem k rostoucí hladině oceánů,“ uzavřela Ruth Mottramová z Dánského meteorologického ústavu. Tento institut se na studii též podílel.