Latimérie mohou žít až 100 let, zjistila studie

Latimérie, ryby označované jako „živoucí fosilie“, mohou žít nezvykle dlouhou dobu, dokonce až sto let. Tvrdí to nová studie francouzských odborníků. Vědci se přitom dříve domnívali, že se dožívají kolem dvaceti let, nové odhady ale naznačují, že mají podobně dlouhý život jako třeba žraloci, napsal zpravodajský server BBC. Samotná studie byla publikována v odborném časopise Current Biology.