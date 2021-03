Koronavirus, rakovina i HIV. Minitester odhalí nemoci už v terénu

Tester vyvíjejí čeští vědci, kteří ho chtějí do konce roku představit veřejnosti. V podstatě jde o to, dostat nejrůznější laboratorní testery do krabičky, která bude lehce přenosná a s níž bude schopna pracovat podle jednoduchého návodu proškolená osoba, nikoli laborant.

Krabička bude aplikací propojena s mobilem testujícího, jemuž po provedení základních úkonů s testerem vyskočí na displeji telefonu rovnou výsledek testu. Práce s testerem by měla vypadat tak, že se odebere vzorek, vloží se do zkumavky s roztokem a protřepe se, pak se ze zkumavky odsaje pipetou a vloží se do nádobky v přístroji. Nakonec stačí už jen zmáčknout tlačítko a počkat na výsledek.

Jako trikordér ze Star Treku

Zařízení využijí policisté, zdravotníci, záchranáři i ti, kteří bojují s pandemií koronaviru. Cílem totiž je, aby se využíval především u rychle a jednoduše se šířících nemocí.

Přístroj s pomocí svých kolegů vyvíjí Pavel Neužil z brněnského Vysokého učení technického. Foto: VUT Brno

„Ve filmové sáze Star Trek měli takzvaný trikordér, což byla krabička, kterou vám někdo přiložil na kůži a zjistil, jaké máte nemoci. Naše zařízení tohle neumí. Dokážeme ale říct, jestli je v odebraném vzorku to, co je hledáno, tedy třeba konkrétní gen nebo virus. Musíme ale vědět, co přesně chceme najít,“ řekl Právu Pavel Neužil z brněnského Vysokého učení technického (VUT), který se svými kolegy na vývoji testeru pracuje.