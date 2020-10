Kočka stará 2200 let. Na tajemné peruánské planině odhalili velký obrazec

Archeologové na slavné planině Nazca na jihu Peru odkryli další obrazec. Mezi písečnými dunami ke geoglyfům kolibříka, opice, kosatky či postavy, o které někteří rádi říkají, že jde o astronauta, nově přibyla obří kočka. Stáří obrazce na úbočí kopce se odhaduje na více než dva tisíce let, podle listu The Guardian pochází z období 200 až 100 let před naším letopočtem.