Kladno chce pedagogickou školu, kraj mu brání

„Teď je tady i malá soukromá škola, která by chtěla doplnit vzdělávání o pedagogický směr, ale také to zamítají. Část studentů, kteří chtějí pedagogiku studovat, jezdí do Berouna, část do Prahy, mnozí pak pokračují ve vysokoškolském studiu. Jenomže když odtud odejdou na osm až 10 let, tak už se do Kladna nevracejí. Pokud by byla škola tady, byla by větší šance je udržet,“ argumentoval Jiránek, který se ptal na důvody zamítnutí středočeského krajského radního Zdeňka Seidla (zvolen za ČSSD).