K návrhu revize učebních plánů přišlo 500 připomínek. Jazykáři trvají na povinném druhém jazyku

Oznámil to vedoucí expertního panelu ministerstva Jan Jiterský.

Návrh změny koncepce učebního plánu představili zástupci ministerstva na tiskové konferenci 21. března. Uvedli, že cílem učení by měly být nejpozději od roku 2029 dovednosti, jako je schopnost učit se, řešit problémy, komunikovat či pracovat.

Nový RVP pro ZŠ chce ministerstvo vydat v září 2023. První školy by podle něj mohly začít učit v září 2024, povinně postupně od září 2025. Ve všech ročnících by výuka podle nového programu měla být od září 2029.

Nedávno jsme informovali, že zástupci sdružení učitelů cizích jazyků nesouhlasí s návrhem, aby druhý cizí jazyk v základních školách nebyl povinný, ale maximálně jen mezi povinně volitelnými předměty. Jeho výuka je podle nich pro žáky přínosem. Pokud by byl další jazyk dobrovolný, hrozilo by podle vyučujících, že jazykáři nebudou mít koho učit a přijdou o práci. Podle Jiterského jde ale ministerstvu hlavně o otázku smysluplnosti druhého jazyka pro všechny děti.

Zrušení povinnosti druhého cizího jazyka může podle Klinky znamenat masivní úbytek žáků, kteří se ho budou učit. Poukázal na to, že před rokem 2013 ho měla 110 tisíc žáků a po zavedení povinnosti jejich počet vzrostl na 330 tisíc. Odmítl argument, že se učitelé bojí o svou práci. Jak poznamenal, pedagogové většinou učí dva předměty, takže by se podle něj jen „přesunuli jinam“. Rozhodnutí zrušit povinnost druhého cizího jazyka označil za čistě politické.

Možnost volby druhého jazyka by podle zástupců jazykářů na PdF UK taktéž mohlo vést k dalšímu zvyšování nerovností mezi dětmi z různě vzdělaných a majetných rodin.

Klinka připustil, že většina ředitelů škol a možná i rodičů zrušení druhého cizího jazyka podporuje. V ČR podle něj chybí celková strategie jazykové výuky. Poukázal na to, že střední škola na výuku druhého cizího jazyka ze základní školy nemusí navazovat a rodiče pak nevidí přínosy, které výuka druhého cizího jazyka má.

Obavy z toho, že by zrušení povinnosti druhého cizího jazyka mělo negativní vliv např. na uplatnění lidí na trhu práce, podle Jiterského není možné podložit daty. Nejsou k dispozici ani jako podklad ke zrušení povinnosti. Ačkoli se totiž druhý jazyk musí učit od roku 2013, nesledovala se úroveň jeho výuky. Pokud by se povinnost druhého cizího jazyka zrušila, MŠMT by podle něj chtělo sledovat efekt jeho volitelnosti. Druhý cizí jazyk je nyní povinný v osmé a deváté třídě, ve středních školách plošně nikoli.