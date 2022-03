Jazykové školy nabídly uprchlíkům češtinu i zdarma. Uvítaly by dotace

O kurzy češtiny má zájem řada válečných utečenců z Ukrajiny, ale protože nemají peníze, je pro ně nyní prioritou hledání ubytování a práce, jak uvedla Hergesselová.

„Druhá věc je, že řada jazykovek nabídla kurzy samozřejmě zdarma, ale to bohužel nemůžou dělat donekonečna, protože my musíme lektory zaplatit,“ prohlásila.

Jazykové školy proto podle ní teď čekají, zda ministerstva školství či pro místní rozvoj vypíšou na podporu jazykových kurzů pro uprchlíky dotační programy. Asociace také zvažuje, že ministerstvům školství, práce a pro místní rozvoj navrhne program spolupráce ve výuce češtiny pro uprchlíky.

„Momentálně je to takové chaotické, jak se zapojují ukrajinské děti do výuky na základních školách. My si myslíme, že by ty děti měly mít teď kurzy češtiny v samostatných třídách, kde se budou učit česky třeba do června, aby od září mohly fungovat v normální škole,“ vysvětlila Hergesselová.

Poptávka v Praze velká

Dva intenzivní kurzy češtiny pro Ukrajince ve věku od 15 do 19 let zahájilo v úterý Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. „Je to projekt ve spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy, který ten kurz financuje,“ poznamenal zástupce ředitele školy Aleš Novák.

Kurz i učebnice jsou podle něj pro žáky zdarma. Další dvě skupiny mají s výukou začít od 4. dubna. Poptávka je podle Nováka velká, skupiny se naplňují do 15 lidí a tři ze čtyř kurzů jsou již plné. Očekává, že škola bude muset další zájemce brzy začít odmítat.

Intenzivní kurzy pro mladé uprchlíky se podle něj konají od pondělí do pátku čtyři hodiny denně. Trvat budou do konce června. „Žáci by se měli dostat alespoň na úroveň A2, aby mohli od podzimu začít studovat v běžném školním roce na běžné střední škole,“ řekl Novák.

Škola podle něj nabízí uprchlíkům i kurzy pro dospělé, a to v rozsahu čtyř hodin týdně. „Ty nejsou zadarmo, ale jsou za zvýhodněnou cenu,“ zmínil. „V tuto chvíli využíváme maximálně svých kapacit,“ dodal.

Podotkl, že kurzy češtiny pro cizince v Praze nabízejí také jiné instituce a organizace - jako třeba Společnost pro příležitosti mladých migrantů META nebo Integrační centrum Praha.

Zájem i o ukrajinštinu

Zájem je podle Hergesselové i o kurzy ukrajinštiny. „Některé jazykovky ji učí už dlouhodobě,“ uvedla.

Například v Mladé Boleslavi se podle ní chtěli ukrajinsky učit někteří členové managmentu Škody Auto, kde pracuje velké množství Ukrajinců.