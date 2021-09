Hvězda Star Treku zamíří do vesmíru. Tentokrát doopravdy

V pátek o Shatnerově plánované cestě do vesmíru informoval Daily Mail s odkazem na americký bulvární server TMZ. Hercův management ani Bezosova firma chystanou cestu zatím nekomentovali. Shatner se stane dosud nejstarším člověkem, který kosmos navštíví.

První civilní let Blue Origin se odehrál 20. července, kdy se za hranici vesmíru podívali sám její majitel Jeff Bezos, jeho bratr Mark, nizozemský teenager Oliver Daemen a 82letá cvičná pilotka Wally Funková. Ta byla dosud nejstarším člověkem, který do kosmu zavítal. Věkem by ji měl překonat právě Shatner.