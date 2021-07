Hawking měl pravdu. Černé díry se po srážce nezmenšují

Vědci pod vedením odborníků z Massachusettského technologického institutu (MIT) v Cambridge v USA analyzovali dvě černé díry, které se spojily a vytvořily větší černou díru spolu s obrovským množstvím energie, která se vlnila napříč časoprostorem jako gravitační vlny. Hawkingův teorém o oblasti černých děr poprvé potvrdili právě pomocí pozorování gravitačních vln, informoval list The Daily Mail.

Signál z GW150914 i s využitím počítačové simulace se zkoumal před a po vesmírné kolizi černých děr právě z hlediska platnosti Hawkingova teorému. Výzkumníci zjistili, a to s 95procentní spolehlivostí, že celková plocha horizontu událostí se po splynutí děr skutečně nezmenšila.

Hawking svoji 50 let starou hypotézu odvodil z teorie relativity Alberta Einsteina, která předpověděla existenci gravitačních vln a černých děr. Nynější potvrzení Hawkingova teorému tedy dále upevňuje pozici Einsteinovy teorie.

Čerstvě získaná data potvrzují, že velikost černých děr se časem nesnižuje, rozhodně tedy ne u všech. Při veškerých změnách černých děr by tedy měla plocha horizontu událostí růst nebo se alespoň nezmenšovat - analogicky jako roste entropie (míra neuspořádanosti systému), tvrdí vědecký tým.

Toto bylo dříve vědcům jasné při pádu „normálního“ předmětu do černé díry (černá díra se zvětší, tedy i plocha horizontu), méně jasné však v případě fúze dvou černých děr, kdy se sčítají dvě plochy.

Za zmínku též stojí, že když se ještě žijící Hawking (zemřel 14. března 2018) dozvěděl o záznamu fúze černých děr, kontaktoval spoluzakladatele LIGO Kipa Thorna z Kalifornského technologického institutu. Chtěl vědět, zda by z detekovaných gravitačních vln šlo potvrdit jeho větu o ploše horizontu. To ale ještě nebyla k dispozici technologie, která by umožnila dané údaje ze signálu gravitačních vln získat.