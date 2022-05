Hanácké muzeum získalo 500 let starou stodolu

Muzeum v přírodě Vysočina slaví 50 let

„Následný dendrologický průzkum prokázal, že nejstarší části stavby jsou datovány do roku 1555, většina dalších trámů pak do roku 1569 až 1570,“ uvedl Ondruš.

Půltisíciletí stará stodola je novým exponátem Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích. Roubená stodola přitom vypadá, jako by v Příkazích stávala od svého vzniku.

Transport byl podle odborníků ojedinělý. Stodola byla předloni na podzim ve Skaličce rozebrána a umístěna do Frenštátu pod Radhoštěm, kde na konzervátorském pracovišti provedli odborníci nezbytné konzervátorské, restaurátorské a tesařské zásahy.

Od loňského června byly jednotlivé roubené části postupně převezeny do Příkaz, kde se stodola na kamenném podkladě s hliněnou dusanou vrstvou mlatu přímo na místě kompletovala.

Celý transfer byl podle něj doplněn o přenesení původního mlatu. Ten kvůli dodržení původní receptury obsahuje i 40 litrů volské krve. „Když byl mlat dokončen, bylo to ve stodole hodně cítit. Trvalo to řadu týdnů, to aroma nebylo nijak vábné. Mlat je však velice pevný,“ zdůraznil Vodešil.