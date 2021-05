Gymnázia řeší hodně problémů najednou

Nástup do školy měl být v pondělí, ale někde byl posunut na úterý. „My nastupujeme kvůli maturitám až v úterý 25. května, v pondělí máme mít ještě distanční výuku,“ potvrdil Právu Adam, student jednoho z mladoboleslavských gymnázií.

Stejně to řeší například Gymnázium Benešov. „Nejde to logisticky zvládnout v pondělí, abychom testovali 400 lidí, plus tady dělali ještě písemky,“ řekl Právu ředitel benešovského gymnázia Roman Hronek.